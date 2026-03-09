Иранский активист, проживающий в Грузии, оштрафован на 4000 лари

Иранский активист, проживающий в Грузии, Мохаммад Реза Камранинеджад, был признан судом правонарушителем и оштрафован на 4000 лари ($1470).



Решение принял судья Тбилисского городского суда и новая звезда политических дел Торнике Кочкиани.



Полиция задержала иранского активиста, который часто посещал акции солидарности с Ираном в Тбилиси, 5 февраля возле посольства Ирана на основании первой части 173-й статьи КоАП, что подразумевает неповиновение законным требованиям полицейского.



На видео видно, что полицейский несколько раз требовал, чтобы Камранинеджад прошёл на другую сторону дороги от Посольства Ирана. Активист отвечал, что не понимает грузинский и нуждается в переводчике. После этого полицейский заговорил с ним на английском, но когда активист сказал, что ждёт друга, после этого его внезапно задержали.





