Страны Персидского залива договариваются с Украиной о размещении антидроновой системы Sky Fortress

07.03.2026 21:57





Киев ведет переговоры с США и несколькими государствами Персидского залива о развертывании в регионе аналога украинской акустической системы мониторинга воздушного пространства Sky Fortress («Небесная крепость»), чтобы обнаруживать и перехватывать иранские дроны. Как сообщили Financial Times украинские чиновники, представители компаний, занимающихся беспилотниками, и один человек, участвующий в переговорах, обсуждения проходят на правительственном и частном уровнях, а также между военными. «Американцы выдвинули [Украине] очень конкретные требования — поэтому исходя из их просьб мы предоставим то, что нужно», — сказал собеседник, знакомый с ходом обсуждений.



Sky Fortress была разработана в 2022 году двумя украинскими инженерами, которые с помощью микрофона и мобильного телефона, установленных на столбе, стали отслеживать российские беспилотники. С тех пор разработка превратилась в общенациональную сеть из более чем 10 000 акустических датчиков, которые обнаруживают БПЛА и быстро передают местоположение военным, чтобы те могли их сбивать. По словам знакомых с этой технологией собеседников, система оказалась особенно эффективной против низколетящих «Шахедов», способных уклоняться от обычных радаров.



До этого источники FT сообщали, что Вашингтон ведет переговоры о покупке у Украины дронов-перехватчиков, чтобы сбивать иранские беспилотники в ходе войны на Ближнем Востоке. В четверг президент Владимир Зеленский написал, что он «поручил предоставить необходимые ресурсы [заинтересованным сторонам] и обеспечить присутствие украинских специалистов для обеспечения необходимой безопасности». По словам участников переговоров, с тех пор систематические трехсторонние обсуждения на высоком уровне расширились, в них стали фигурировать и другие военные инновации.



В украинской компании SkyFall, выпускающей дроны-перехватчики P1-Sun, рассказали, что несколько стран Ближнего Востока обратились к ней за помощью. По данным производителя, за последние три месяца P1-Sun уничтожили более 1500 «Шахедов» и 1000 других российских беспилотников. Стоимость одного перехватчика составляет около $1000, что делает их экономически эффективным решением для ПВО. Об интересе арабских стран к своей продукции сообщил и другой производитель дронов — General Cherry.



В то же время источники Politico сообщили, что США и Украина ведут переговоры о поставках украинских перехватчиков, чтобы Вашингтон смог эффективнее защищать свои военные базы в Персидском заливе, а также для усиления ПВО арабских стран, тратящих большие деньги на уничтожение дешевых иранских дронов дорогостоящими ракетами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





