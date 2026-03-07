Бизнес-лаундж Visa открывается с марта 2026 года в международном аэропорту Кутаиси

07.03.2026 22:29





Бизнес-лаундж Visa для премиум-клиентов открывается с марта 2026 года в международном аэропорту Кутаиси. Стратегический выбор: решение компании и Ассоциации грузинских аэропортов об открытии лаунджа в Кутаиси обусловлено ростом пассажиропотока в международном аэропорту Кутаиси в последние годы. Только в 2025 году международный аэропорт Кутаиси обслужил 1 824 717 пассажиров и 5 313 рейсов.



Дизайн лаунджа соответствует идентичности бренда. Посетителей встретит характерный для компании современный минималистский стиль, который часто встречается в премиальных пространствах Visa по всему миру. На втором этаже будет создано пространство TBC Concept, отражающее совместные усилия Visa и TBC по развитию премиального туристического опыта в Грузии.



Тема интерьера бизнес-зала также включает в себя местную историю. На стенах будут проецироваться световые изображения из легенд об аргонавтах, что еще больше подчеркивает идентичность Кутаиси как исторического города.

Бизнес-зал будет расположен на первом и втором этажах и займет общую площадь 270 квадратных метров. Зал разделен на функциональные зоны для отдыха, работы и приема пищи.



Владельцы карт Visa Premium, выпущенных в Грузии: Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite, смогут бесплатно пользоваться залом определенное количество раз. Дополнительная информация об участвующих банках будет опубликована до открытия зала.





