Власти Аджарии выделят более 3 млн лари на помощь пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров

Правительство Аджарии окажет помощь 256 семьям, чьи дома пострадали в результате стихийных бедствий и пожаров.



По рекомендации смешанной правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий из резервного фонда республиканского бюджета будет выделено более 3 млн лари на восстановление и реабилитацию жилых домов пострадавших семей.



Вопрос поддержки был рассмотрен на заседании комиссии, которое возглавила министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе.



Финансовую помощь получат семьи из следующих муниципалитетов:

• Кобулети

• Хелвачаури

• Кеда

• Шуахеви

• Хуло

• Батуми



Для сравнения:

в 2025 году из резервного фонда правительства Аджарии было выделено около 8 млн лари для поддержки 704 семей, пострадавших от стихийных бедствий.





