Власти Аджарии выделят более 3 млн лари на помощь пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров


07.03.2026   22:18


Правительство Аджарии окажет помощь 256 семьям, чьи дома пострадали в результате стихийных бедствий и пожаров.

По рекомендации смешанной правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий из резервного фонда республиканского бюджета будет выделено более 3 млн лари на восстановление и реабилитацию жилых домов пострадавших семей.

Вопрос поддержки был рассмотрен на заседании комиссии, которое возглавила министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе.

Финансовую помощь получат семьи из следующих муниципалитетов:
• Кобулети
• Хелвачаури
• Кеда
• Шуахеви
• Хуло
• Батуми

Для сравнения:
в 2025 году из резервного фонда правительства Аджарии было выделено около 8 млн лари для поддержки 704 семей, пострадавших от стихийных бедствий.


