Лидер венгерской оппозиции заявил о вмешательстве разведки РФ в выборы

07.03.2026 21:18





Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на предстоящие выборы. Об этом Мадяр написал в Facebook, передает "Европейская правда".



Лидер венгерской оппозиции заявил, что Орбан является первым после бывшего премьер-министра страны Яноша Кадара, кто пригласил россиян в Венгрию.



"Мы требуем немедленного прекращения иностранного вмешательства в выборы в Венгрии! По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт прибыли представители российской военной разведки с целью и задачей повлиять на результаты венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове", – заявил он.



Мадяр подчеркнул, что это "абсолютно беспрецедентный случай, когда правительство, находящееся на грани краха, пытается повлиять на венгерские выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу".





"Я призываю Виктора Орбана немедленно прекратить эти действия и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием!", – написал он.



Также Мадяр требует созвать Комитет национальной безопасности и проинформировать его об этом.



"Как будущий глава правительства, я требую немедленной информации о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России и почему оно до сих пор не приняло мер в ответ на эти беспрецедентные действия России", – подчеркнул лидер венгерской оппозиции.



Затем он отметил, что Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну никакой угрозе с Востока, "будь то от Путина или от Зеленского".



"В интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным", – добавил Мадяр.



Отметим, что журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности установили, что правитель России Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу Орбана.



На днях президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.



Также Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.





