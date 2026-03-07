Президент Ирана приносит извинения государствам Персидского залива за нанесенные удары

Президент Ирана приносит извинения государствам Персидского залива за нанесенные удары.



По словам президента Масуда Пезешкиана, временный совет лидеров Ирана принял решение больше не атаковать соседние страны.



«Хотел бы извиниться перед соседними странами, которые Иран атаковал. Отныне нападения на них осуществляться не будут, если эти страны не нападут на нас. Этот вопрос должен решаться дипломатическим путем», - заявил Масуд Пезешкиан.



Также, по его словам, призыв президента США Дональда Трампа к «безоговорочной капитуляции» это «мечта».



«Если они думают, что мы безоговорочно сдадимся, то должны унести эту мечту с собой в могилу», - заявил иранский президент.





