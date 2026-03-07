Посольство Израиля напоминает о 2600-летней дружбе между грузинским и еврейским народами

История учит нас, что именно в трудные времена дружба, моральная твердость и четкая позиция против террора и насилия являются теми ценностями, которые укрепляют связи между народами, – говорится в посте посольства Израиля в Грузии, опубликованном в социальной сети.



Как отмечает посольство, дружба не подтверждается только добрыми словами и проверяется в трудные времена.



«Недавно кто-то сказал: Друг познается в беде. Дружба подтверждается не только добрыми словами – она проверяется в сложных ситуациях.



Террор, совершаемый Исламской Республикой Иран против государства Израиль, не новое явление. На протяжении десятилетий режим в Тегеране во главе с Али Хаменеи финансировал, вооружал и поддерживал организации, действующие против невинных израильтян и других мирных жителей, и подрывал стабильность во всем регионе. Наша война и наша борьба направлены не против иранского народа – народа, который сам пострадал от 47-летнего правления этого террористического режима. Они направлены именно против самого этого режима убийц.



Мы все желаем и надеемся, что вскоре все – иранцы, израильтяне и соседние с Ираном страны – заживут в мире и безопасности.



Израиль продолжит защищать своих граждан и их право жить в безопасности в своей стране – так же, как это сделало бы любое суверенное государство. История учит нас, что именно в трудные времена дружба, моральная твердость и четкая позиция против террора и насилия являются теми ценностями, которые укрепляют связи между народами.



Истинная дружба между народами измеряется их способностью различать тех, кто выбирает путь жизни, стабильности и сотрудничества, и тех, кто выбирает путь террора, экстремизма и насилия. Правда, мы не можем выбирать своих соседей, но мы выбираем своих друзей. 2600-летняя дружба, существующая между грузинским и еврейским народами и основанная на взаимном уважении и общих ценностях, должна быть проявлена и сегодня, в это особенно трудное время», — написало посольство в социальной сети.







