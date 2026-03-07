СГБ начало следствие по делу о терроризме по следам заявлений ряда оппозиционеров

07.03.2026 13:42





Различными лицами публично озвучена не одна информация о рекрутировании в Грузии кадров со стороны других стран, в том числе были обвинения или намеки в направлении терроризма - начато расследование, и авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, - об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Службе государственной безопасности.



По пояснению СГБ, они изучают содержание заявлений.



«В последние дни различными лицами публично озвучен ряд информаций о рекрутировании в Грузии кадров со стороны других стран, в том числе были обвинения или намеки в направлении терроризма.



Мы внимательно следим и изучаем как содержание этих заявлений, противоречащих фактическим данным, так и мотивы их авторов обвинять Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне текущих боевых действий в регионе и с учетом того обстоятельства, что ни один из авторов таких заявлений никогда не предоставлял правоохранительным органам никакой информации. Начато расследование, и авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет дана ​​возможность указать хотя бы в рамках расследования на какой-то конкретный факт», сообщили в СГБ «Интерпрессньюс».



Для справки, бывший министр обороны, основательница организации «Гражданская идея» Тина Хидашели заявила «ТВ Пирвели», что «в Грузии практически нелегально действует т.н. университет, школа террористов, ректором которого был человек, объявленный преемником Али Хаменеи».



Кроме того, «Радио Свобода» распространило информацию об исследовании, опубликованном 3 марта Институтом Хадсона. По данным издания, соавторами исследования являются Георгий Канделаки и Люк Коффи, и в исследовании отмечается, что «Исламская Республика Иран «планомерно и организовано» расширяет влияние и «инфраструктуру влияния» в Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





