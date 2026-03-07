Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности


07.03.2026   14:51


Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства, – написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отмечает Папуашвили, исправление ситуации зависит от иностранных доноров, и призывает их к конструктивному взаимодействию.

«На этой неделе парламент Грузии принял поправки к законодательству, регулирующему иностранное финансирование политического характера.

Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства. Нарушения будут иметь последствия. Исправление ситуации – дело за иностранными донорами.

Мы настоятельно призываем к конструктивному взаимодействию в этом процессе», – написал Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна