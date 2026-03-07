|
Папуашвили: Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности
07.03.2026 14:51
Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства, – написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отмечает Папуашвили, исправление ситуации зависит от иностранных доноров, и призывает их к конструктивному взаимодействию.
«На этой неделе парламент Грузии принял поправки к законодательству, регулирующему иностранное финансирование политического характера.
Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства. Нарушения будут иметь последствия. Исправление ситуации – дело за иностранными донорами.
Мы настоятельно призываем к конструктивному взаимодействию в этом процессе», – написал Папуашвили.
