Папуашвили: Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности

07.03.2026 14:51





Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства, – написал в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отмечает Папуашвили, исправление ситуации зависит от иностранных доноров, и призывает их к конструктивному взаимодействию.



«На этой неделе парламент Грузии принял поправки к законодательству, регулирующему иностранное финансирование политического характера.



Иностранные доноры неоднократно отвергали рекомендации правительства по прозрачности и нарушали обязательства. Нарушения будут иметь последствия. Исправление ситуации – дело за иностранными донорами.



Мы настоятельно призываем к конструктивному взаимодействию в этом процессе», – написал Папуашвили.







