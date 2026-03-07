В Грузии пройдет Международный фестиваль архивных фильмов

В Грузии пройдет Международный фестиваль архивных фильмов. Об этом сообщает Национальный архив Грузии.



В ведомств рассказали, что мероприятие пройдет осенью — с 27 по 31 октября.



Тема мероприятия — «Восстановленная память: архивы в эпоху технологий» — раскрывает процесс сохранения, реставрации и переосмысления кинопамяти в архивах с помощью цифровой трансформации и новейших технологий. В современную эпоху цифровые версии вдыхают новую жизнь в архивные фильмы, имеющие историческую и культурную ценность, и возвращают их на киноэкраны.



На фестивале могут быть представлены архивные кинофильмы, хранящиеся в архивах, музеях, библиотеках и других учреждениях Грузии и зарубежных стран,— сказано в заявлении.





