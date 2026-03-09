Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Служба государственной безопасности задержала бывших сотрудников мэрии Хуло


09.03.2026   20:58


Служба государственной безопасности Грузии задержала бывших сотрудников мэрии муниципалитета Хуло. Вместе с ними задержаны два эксперта компании, осуществлявшей надзор за работами, а также бывшие руководители двух компаний-подрядчиков.

Следствие обвиняет задержанных в ненадлежащем выполнении работ по реабилитации системы питьевого водоснабжения на курорте Бешуми, а также в подделке официальной документации.

Информация об этом была озвучена 9 марта на брифинге директора Антикоррупционного агентства СГБ Эмзара Гагнидзе.

По его словам, к ответственности привлечены бывший председатель и два члена комиссии мэрии Хуло, которая занималась мониторингом выполнения контрактов по государственным закупкам и расчётами по ним. Также задержаны два эксперта компании-надзорщика и бывшие руководители двух компаний-исполнителей работ.

Следствие установило, что работы по реабилитации системы питьевого водоснабжения на курорте Бешуми были выполнены ненадлежащим образом, а из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей ответственными лицами мэрии руководители компаний мошенническим путём завладели государственными средствами.

Расследование ведётся по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим мошенничество в крупном размере, использование поддельных официальных документов и служебную халатность. По данным СГБ, обвиняемым грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Это не первый случай задержания сотрудников мэрии Хуло. В ноябре прошлого года один из сотрудников муниципалитета был задержан по обвинению в получении взятки.


