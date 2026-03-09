Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Аджарии и Гурии выявлено 8 фактов незаконной вырубки леса


09.03.2026   20:51


Сотрудники регионального управления Аджарии и Гурии Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили 8 случаев незаконного использования лесных ресурсов.

- Незаконная вырубка и транспортировка древесины зафиксированы в муниципалитетах Шуахеви, Кеда, Ланчхути и Озургети.

- В общей сложности изъято 109 единиц незаконно заготовленной круглой древесины различных пород, из них 4 бревна каштана, занесённого в Красную книгу, 11 кубометров дровяного материала, а также 27 единиц срубленной необработанной ольхи.

Материалы по выявленным фактам направлены в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.

Борьба с незаконной вырубкой леса остаётся одним из приоритетных направлений работы департамента. Экипажи экологического надзора ведут круглосуточное патрулирование по всей стране и проводят профилактические мероприятия для предотвращения и своевременного выявления правонарушений.

На каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства (153), осуществляется оперативное реагирование.

По данным ведомства, в 2025 году только в Аджарии и Гурии было выявлено 380 фактов незаконного использования лесных ресурсов, из них 67 содержат признаки уголовного преступления. Материалы по этим делам переданы в соответствующие органы.

Также в 2025 году сотрудники регионального управления выявили 17 незаконных лесопильных цехов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна