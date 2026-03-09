|
|
|
В Аджарии и Гурии выявлено 8 фактов незаконной вырубки леса
09.03.2026 20:51
Сотрудники регионального управления Аджарии и Гурии Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили 8 случаев незаконного использования лесных ресурсов.
- Незаконная вырубка и транспортировка древесины зафиксированы в муниципалитетах Шуахеви, Кеда, Ланчхути и Озургети.
- В общей сложности изъято 109 единиц незаконно заготовленной круглой древесины различных пород, из них 4 бревна каштана, занесённого в Красную книгу, 11 кубометров дровяного материала, а также 27 единиц срубленной необработанной ольхи.
Материалы по выявленным фактам направлены в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.
Борьба с незаконной вырубкой леса остаётся одним из приоритетных направлений работы департамента. Экипажи экологического надзора ведут круглосуточное патрулирование по всей стране и проводят профилактические мероприятия для предотвращения и своевременного выявления правонарушений.
На каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства (153), осуществляется оперативное реагирование.
По данным ведомства, в 2025 году только в Аджарии и Гурии было выявлено 380 фактов незаконного использования лесных ресурсов, из них 67 содержат признаки уголовного преступления. Материалы по этим делам переданы в соответствующие органы.
Также в 2025 году сотрудники регионального управления выявили 17 незаконных лесопильных цехов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна