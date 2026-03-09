В Аджарии и Гурии выявлено 8 фактов незаконной вырубки леса

Сотрудники регионального управления Аджарии и Гурии Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства выявили 8 случаев незаконного использования лесных ресурсов.



- Незаконная вырубка и транспортировка древесины зафиксированы в муниципалитетах Шуахеви, Кеда, Ланчхути и Озургети.



- В общей сложности изъято 109 единиц незаконно заготовленной круглой древесины различных пород, из них 4 бревна каштана, занесённого в Красную книгу, 11 кубометров дровяного материала, а также 27 единиц срубленной необработанной ольхи.



Материалы по выявленным фактам направлены в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.



Борьба с незаконной вырубкой леса остаётся одним из приоритетных направлений работы департамента. Экипажи экологического надзора ведут круглосуточное патрулирование по всей стране и проводят профилактические мероприятия для предотвращения и своевременного выявления правонарушений.



На каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства (153), осуществляется оперативное реагирование.



По данным ведомства, в 2025 году только в Аджарии и Гурии было выявлено 380 фактов незаконного использования лесных ресурсов, из них 67 содержат признаки уголовного преступления. Материалы по этим делам переданы в соответствующие органы.



Также в 2025 году сотрудники регионального управления выявили 17 незаконных лесопильных цехов.





