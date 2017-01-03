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Нынешний год будет насыщенным в плане отношений Грузии и НАТО - правительство


03.01.2017   12:04
Саммит НАТО 2017 года пока еще процессе планирования. Точная дата встречи пока что неизвестна. Также пока еще устанавливается и окончательный формат», - такое заявление сделали в пресс-службе правительства Грузии по поводу неучастия Грузии в саммите НАТО 2017 года.

Как пояснили в ведомстве, на данном этапе известно видение НАТО, согласно которому, саммит будет закрытым для не членов альянса и, соответственно, в собрании примут участие лишь представители стран-членов НАТО.

По информации администрации грузинского правительства, нынешний год будет очень насыщенным в плане двусторонних отношений Грузии и НАТО.

«Ожидаем несколько визитов высокого уровня. Грузия будет принимать Военный комитет НАТО. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи пройдет в Тбилиси и в ней планирует принять участие и генеральный секретарь. Это первый случай, когда Парламентская ассамблея НАТО проводит свою сессию в стране, являющейся партнером. Кроме того, в рамках комиссии НАТО-Грузия пройдут встречи высокого уровня по разной тематике», - заявили в администрации правительства.






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