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Германская контрразведка обвинила Россию в кибератаке на ОБСЕ


07.01.2017   14:27
Германское Ведомство по охране Конституции, которое выполняет функции контрразведки, полагает, что за атакой на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совершенной в начале ноября, могут стоять российские хакеры. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому агентству DPA глава немецкой контрразведки Ханс-Георг Маассен, передает ТАСС.

По его словам, инфраструктура, при помощи которой осуществлялась данная атака, "является такой же, как и при кампании APT28", в ходе которой в позапрошлом году было осуществлено кибернападение на серверы Бундестага. "В случае с APT28 есть доказательства, которые указывают на российские источники", - заявил Маассен.

О том, что компьютеры ОБСЕ подверглись в начале ноября хакерской атаке, стало известно 28 декабря. Представитель организации заявляла ТАСС, что информационная целостность систем не была нарушена, а кто стоит за кибернападением, неизвестно.






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