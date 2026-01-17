ТВ «Имеди» заговорил об «иранском сценарии» в Грузии после встречи посла Германии с активистами

17.01.2026 21:39





Встреча посла Германии в Грузии Питера Фишера с оппозиционными активистами попала в поле зрения проправительственных СМИ. Телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» выпустили сюжеты о якобы «секретных переговорах» в немецком посольстве и обсуждении «ирано-непальского сценария» развития протестов в стране.



В репортажах подчеркивалось, что во встрече участвовали организаторы антиправительственных митингов и представители оппозиционных партий, а одной из тем обсуждения было «зарубежное финансирование революции в Грузии».



«Имеди» приписал Фишеру слова о том, что нынешние протесты якобы не дадут результата и стране нужен сценарий, подобный иранскому – с жертвами и последующей радикализацией протестного движения.



Участники встречи факт ее проведения не отрицали, однако отвергли интерпретации проправительственных каналов. По словам активиста Николоза Хосрошвили, разговор в посольстве был посвящен перспективам европейской интеграции Грузии и шагам, необходимым для их продвижения.



В правящей партии «Грузинская мечта», в свою очередь, заявили, что склонны доверять версии «Имеди». Вице-спикер парламента Гия Вольский потребовал от немецкого дипломата разъяснений, назвав некоторых участников встречи «экстремистами».



Сам Фишер назвал сообщения телеканалов «агрессивной дезинформацией». Он подчеркнул, что встреча не была секретной, а фотографии с нее были опубликованы в соцсетях.



«15 января в посольстве Германии я встречался с «Объединением грузинской молодежи» (платформа, объединяющая молодых прозападных политиков и активистов – ред.) и даже твитнул фото. Сегодня Имеди и Рустави 2 заявили, что встреча якобы была секретной, и что обсуждались «радикальные иранские сценарии». Это полная ложь/неправда. Ничего подобного не было», – написал Фишер в соцсети X, добавив, что опровергает эти сообщения от имени Германии.





Фишер ранее неоднократно публично критиковал грузинские власти за отход от демократических принципов и выражал поддержку участникам протестов в Тбилиси. В «Грузинской мечте» расценивали это как вмешательство во внутренние дела страны.



Осенью 2024 года посла вызывали в МИД Грузии, обвинив в «поощрении радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство». В Берлине эти обвинения назвали безосновательными и выразили протест грузинскому дипломату. Вскоре МИД Германии отозвал Фишера на консультации, заявив о «кампании травли» против него. Примерно через месяц дипломат вернулся в Тбилиси – в Берлине подчеркнули, что он продолжит работу «при полной поддержке» федерального правительства.





