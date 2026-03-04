Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданин России задержан за наркопреступление в Квемо Картли


04.03.2026   11:23


Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали гражданина Российской Федерации В.И., 1963 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном количестве.

В результате обыска временного места жительства и вспомогательных построек обвиняемого полиция изъяла в качестве вещественных доказательств наркотические средства «бупренорфин» и «сушеную марихуану».

Ведет расследование по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


