Гражданин России задержан за наркопреступление в Квемо Картли

04.03.2026





Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали гражданина Российской Федерации В.И., 1963 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном количестве.



В результате обыска временного места жительства и вспомогательных построек обвиняемого полиция изъяла в качестве вещественных доказательств наркотические средства «бупренорфин» и «сушеную марихуану».



Ведет расследование по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





