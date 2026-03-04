Первый специальный рейс для граждан Грузии на Ближнем Востоке был выполнен из столицы Омана

В связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока для граждан Грузии, возвращение которых соответствующие авиакомпании не могут обеспечить своевременно, сегодня был выполнен первый специальный рейс. В частности, осуществлён рейс из столицы Султаната Оман — Муската — в направлении Тбилиси.



Также сегодня будет выполнен специальный рейс из столицы Саудовской Аравии в Тбилиси.



Министерство иностранных дел Грузии распространило информацию о выполнении специальных рейсов. Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, с учётом перебоев в авиасообщении, вызванных закрытием воздушного пространства ряда стран, по решению правительства Грузии для граждан страны, возвращение которых в Грузию соответствующие авиакомпании не могут обеспечить своевременно, будут выполнены специальные рейсы.



По данным министерства, граждане Грузии, желающие вернуться на родину, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии.







