Глава парламентской делегации Грузии провел встречу с замгоссекретаря США

04.03.2026 12:05





«В ходе встречи в Госдепартаменте США, я подтвердил заместителю государственного секретаря Брендану Ханрахану готовность начать работу над новым соглашением о стратегическом партнёрстве», — об этом заявил после встречи глава парламентской делегации Грузии Николоз Самхарадзе.



Николоз Самхарадзе положительно оценил встречу и отметил, что обсуждение затронуло множество вопросов, представляющих взаимный интерес.



«Только что завершилась моя встреча с заместителем государственного секретаря США по делам Европы и Евразии господином Ханраханом. Встреча прошла в достаточно дружеской атмосфере. Мы обсудили множество вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ценностное совпадение, которое наша власть имеет с новой администрацией США. Поговорили о вызовах безопасности Грузии, угрозах, исходящих от оккупации, о процессах, происходящих в регионе. Мы акцентировали внимание на том, какое влияние эти события оказывают на безопасность Грузии.



Мы обсудили вопросы развития «Среднего коридора», в том числе «маршрута Трампа». Отметили, что приветствуем реализацию «маршрута Трампа», поскольку считаем, что он не является альтернативой Среднему коридору и грузинскому маршруту, а напротив — дополняющим фактором. Также мы говорили об инвестициях американских компаний в Грузию и, что самое главное, обсудили новое соглашение о стратегическом партнёрстве. Мы подтвердили готовность начать работу над новым соглашением, которое будет направлено на получение взаимной выгоды. Было выделено множество тем, которые сделают это партнёрство ещё более сильным. Соответственно, могу сказать, что у нас состоялась довольно интересная и продуктивная дискуссия, и обсуждение этих вопросов мы активно продолжим и в будущем», — заявил Николоз Самхарадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





