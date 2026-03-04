В Тбилиси состоялось 15-е заседание комиссии Грузии и Армении по экономическому сотрудничеству

В Тбилиси под сопредседательством заместителя главы МИД Грузии Александра Хвтисиашвили и заместителя главы МИД Армении Вагана Костаняна состоялось экспертное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



«Во встрече приняли участие представители соответствующих ведомств двух стран. В рамках встречи стороны обсудили и согласовали свои позиции по вопросам, связанным с отраслевым сотрудничеством, итоги которого были отражены в итоговом протоколе заседания Комиссии», — сообщает грузинский МИД.



Отметим, в Грузию с рабочим визитом прибыл премьер Армении Никол Пашинян и армянская правительственная делегация.





