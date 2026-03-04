Пашинян: Благодарю Ираклия Кобахидзе за то, что он лично поддерживает мирный процесс

04.03.2026 12:57





«Хочу поблагодарить премьер-министра Грузии за то, что он лично поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Хочу выразить благодарность за ту поддержку, которую мы ощущаем и видим», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.



По его словам, Армения признательна Грузии за поддержку.



«Для меня честь присутствовать ещё на одной встрече. Этот формат называется 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. То, что это уже пятнадцатое заседание, означает, что наши отношения развиваются. Важным аспектом нашей повестки является достижение ещё более значительных экономических результатов. Сегодня мы обсудили двустороннюю экономическую, региональную и международную повестку. Поговорили о том, где у нас наибольший потенциал для развития сотрудничества.



Ещё раз благодарю премьер-министра Грузии, господина Ираклия, поскольку всё это время он поддерживает мирный процесс, лично поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Спасибо за ту поддержку, которую мы ощущаем и видим. Сегодня Армения и Азербайджан формируют экономические отношения и связи при помощи и содействии Грузии. Это действительно достойно похвалы, и я искренне благодарю вас за этот ценный вклад», — заявил Пашинян.





