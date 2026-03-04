Пашинян: Армения и Азербайджан формируют экономические отношения и связи при помощи и содействии Грузии

04.03.2026 14:26





Экономическое сотрудничество между Грузией и Арменией углубляется, что основано на существующей долгой традиции. Для армянских туристов Грузия была, есть и останется самым желанным местом для отдыха и визитов, - заявил на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Грузии.



Он обсудил перспективы углубления экономического сотрудничества между Грузией и Арменией и отметил, что также увеличивается поток туристов из Грузии в Армению.



«Для меня честь участвовать еще в одной встрече. Этот формат называется 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армения–Грузия. Поскольку это уже 15-е заседание, это означает, что, по нашему восприятию, эти отношения развиваются. Важный аспект нашей повестки - добиться еще лучших экономических результатов. Следует отметить, что сегодня мы обсуждали экономические, двусторонние, региональные и международные вопросы. По разным вопросам у нас состоялась дискуссия, и мы определили, где существует наибольший потенциал для развития сотрудничества.



Хочу поблагодарить премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за то, что на протяжении всего этого времени он поддерживает процесс мира между Арменией и Азербайджаном. Благодарю грузинский народ за поддержку, которую мы ощущаем и видим. Сегодня Армения и Азербайджан выстраивают экономические отношения и связи при помощи и содействии Грузии - это действительно похвальное событие, и я благодарен за этот ценный вклад.



Экономическое сотрудничество между Грузией и Арменией углубляется, и оно опирается на долгую существующую традицию. Для армянских туристов Грузия была, есть и останется самым желанным местом для отдыха и визитов. Также увеличивается поток туристов из Грузии в Армению. Нас радует эта растущая тенденция. Эти отношения важны, так как они показывают, что наше активное политическое партнерство отражается на взаимодействии народов в сферах культуры, спорта и экономики», - заявил Пашинян.





