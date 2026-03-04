Глава МИД сделал заявление на критику по поводу возвращения граждан из стран Ближнего Востока

04.03.2026 14:58





Бочоришвили - Власть и посольства делают все возможное, чтобы постоянно поддерживать связь с гражданами, мы не можем принять критику в адрес того, что граждане отбираются на основе каких-либо критериев

14:07, 04.03.2026



«Власти Грузии и грузинские посольства делают всё, чтобы постоянно быть на связи с гражданами, и мы никак не можем принять критику по поводу того, что якобы происходит выбор граждан Грузии по каким-либо признакам», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, Грузия максимально старается помогать своим гражданам.



«Любой гражданин Грузии имеет возможность обратиться в грузинские посольства и заявить о своём желании вернуться на родину. Здесь есть один важный фактор, который нужно учитывать. В странах, где сегодня находятся граждане Грузии — в данном случае речь идёт о Объединённых Арабских Эмиратах и Государстве Катар — воздушное пространство закрыто, и рейсы не осуществляются. Обе страны с большой заботой относятся к гражданам третьих стран, которые остались на их территории, делают всё для того, чтобы они были в безопасности и частично покрывают расходы на их пребывание. Это, безусловно, очень важный шаг со стороны этих государств, и мы можем только поблагодарить их.



Однако есть граждане, которые хотят своевременно вернуться на родину, и такой возможности сегодня нет, ни одна авиакомпания не предложила, так сказать, коммерческие рейсы. Поэтому правительство Грузии приняло решение предложить нашим гражданам возможность вернуться в Грузию совершенно бесплатно», — отметила Бочоришвили.



Министр также сообщила, что сегодня планируется ещё один специальный рейс для возвращения граждан Грузии на родину.



«Сегодня утром уже был выполнен один рейс из Омана. Граждане Грузии вернулись из Маската в Грузию. Сегодня также планируется следующий специальный рейс, который в данном случае будет осуществлён из Саудовской Аравии. Мы стараемся организовать вывоз наших граждан с максимально близких локаций, чтобы они не испытывали дополнительных неудобств по пути в аэропорт и не сталкивались с проблемами при перемещении. Власти Грузии и грузинские посольства делают всё, чтобы постоянно быть на связи с гражданами Грузии, и в этом случае мы никак не можем принять критику о том, что якобы происходит выбор граждан по каким-либо признакам. Это чистая ложь, что подтвердит любой гражданин Грузии, который контактировал с посольствами по телефону или электронной почте», — заявила министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





