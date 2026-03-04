|
|
|
Моргошия: РФ предлагала Джангвеладзе политическую активность, что обеспокоило Парцхаладзе
04.03.2026 14:43
Грузинский бизнесмен, один из лидеров «Альт-Инфо» - Константин (Кока) Моргошия, выступающий свидетелем по делу об убийстве брата «вора в законе» Левана Джангвеладзе, утверждает, что Российская Федерация предлагала последнему стать частью «политической активности», однако он отказался.
«РФ предлагала Левану включиться в грузино-российские отношения и проявлять политическую активность», - заявил Моргошия.
По его словам, изначально Джангвеладзе не воспринимал это всерьёз.
«Об этом мне рассказал Леван. Я сказал ему, что, на мой взгляд, он поступает неправильно, потому что если тебе предлагают, нужно включиться, иначе твоё влияние выйдет за пределы системы, и здесь этого не выдержат, у тебя будут проблемы... Потом они встретились, и он отказал», - заявил Моргошия в суде.
При этом он не уточнил, с кем именно встречался Джангвеладзе.
«Я спросил: почему ты отказал, что ты им сказал? Он ответил: на первом этапе, возможно, мы начнём хорошие дела, но в середине или в конце может произойти что-то плохое, и я не пойду против своей страны», - вспомнил Моргошия слова Джангвеладзе. Он утверждает, что предупредил Джангвеладзе:
«Парцхаладзе тоже узнает, что тебе это предлагают, а ведь он сам хотел заниматься этим направлением».
Из рассказа Моргошия следует, что, по его версии, Отар Парцхаладзе стремился быть ключевой фигурой в российско-грузинских отношениях, и возможное участие Джангвеладзе его тревожило.
«Я сказал ему: тогда тебе нужно продать активы и уехать в Европу, потому что оставаться здесь для тебя будет опасно», - отметил Моргошия.
По его словам, «тот, кто имел дело с Россией, знает Россию и вопросы грузинской диаспоры там, знает, что у Левана всегда было самое большое влияние».
«Леван объяснял: у меня нет политических амбиций, но до меня доходит информация, что у него (Отара Парцхаладзе) есть опасения по поводу меня… Об этом он говорил открыто... Когда я говорил о ситуации в Тбилиси, он ожидал угрозы со стороны окружения Отара, поэтому собирался нанять охрану», - сказал Моргошия.
Моргошия также отметил, что лично у него «напряжённые отношения» с Отаром Парцхаладзе. Однако, отвечая на уточняющий вопрос прокурора, добавил:
«Такого противостояния, чтобы было кровопролитие, не было. Противостояние было на политической почве. Никакого бизнеса с ним у меня не было, никаких общих дел или тем у нас не было».
Внесенный в санкционный список США и Великобритании бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе, которого местные власти объявили в розыск по обвинениям, связанным с убийством брата «вора в законе» и мошенническими «колл-центрами», впервые прокомментировал ситуацию 20 февраля. Он обвинил свою бывшую команду в «исполнении заказа» и отверг предъявленные обвинения.
«Меня преследуют за сфабрикованные преступления – за то, чего я не совершал. Пытаются оторвать меня от моей исторической родины», - заявил Парцхаладзе, чьё имя на протяжении лет фигурировало в ряде резонансных эпизодов с признаками предполагаемых преступлений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна