Парламент Грузии утвердил законодательные поправки в правила и нормаы получения грантов

Парламент Грузии одобрил в третьем чтении пакет законодательных поправок, направленных на ужесточение правил и норм, касающихся получения грантов, а также политической деятельности и политической активности.



Результаты голосования: 78 «за», 9 - «против». Изменения внесены в следующие законы: «О грантах», Уголовный кодекс, Административный процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О политических объединениях граждан» и Закон «О Службе государственного аудита».



Согласно изменениям в законе «О грантах», понятие «грант» расширяется. Теперь грантом считается предоставленные в денежной или натуральной форме средства, которые предназначены или могут быть использованы для воздействия на власть Грузии, государственные органы или любое общественное объединение с целью реализации или изменения внутренней или внешней политики страны, а также деятельность, исходящая из интересов иностранного государства или иностранной политической партии.



Получателем гранта также считается юридическое лицо иностранного государства, если его деятельность существенно связана с вопросами, касающимися Грузии. Юридические лица, зарегистрированные за рубежом, обязаны получить согласие правительства Грузии перед получением гранта. Если филиал иностранного юридического лица в Грузии получит грант без согласия правительства, это повлечёт ответственность.



Физические лица, которые получили гранты до вступления закона в силу, имеют один месяц для обращения к правительству Грузии. Правительство в свою очередь имеет один месяц для ответа - дать согласие или отказ.



Внесены изменения в Уголовный кодекс: нарушение правил закона «О грантах» повлечёт уголовную ответственность - штраф, общественные работы от 300 до 500 часов или лишение свободы до 6 лет.



Статья 194-я Уголовного кодекса дополнена отягчающим обстоятельством: отмывание денег с целью политической активности в Грузии теперь карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Ответственность ложится и на руководителей политических партий, которые нарушат закон «О политических объединениях граждан», получив иностранное финансирование; санкции — штраф, общественные работы 300–500 часов или лишение свободы до 6 лет.



Также вводится ответственность за внешнее лоббирование: передача денег, ценных бумаг, имущества или других преимуществ иностранному гражданину или юридическому лицу за политическую активность, связанную с Грузией, карается штрафом, общественными работами 300–500 часов или лишением свободы до 6 лет.



В Уголовный кодекс добавлена новая норма: совершение преступления с мотивом непризнания конституционного строя или конституционных органов рассматривается как отягчающее обстоятельство, и срок наказания увеличивается минимум на один год сверх предусмотренного минимального срока.



Принята новая статья 31-я прима «Экстремизм против конституционного строя», предусматривающая уголовную ответственность за публичные призывы к массовому нарушению законов, неповиновению органам власти, созданию альтернативных органов власти; самопровозглашение представителем власти; систематические действия, направленные на формирование восприятия нелегитимности конституционных органов Грузии или подрыв интересов страны.



Наказания: штраф или общественные работы 400–600 часов, либо лишение свободы до 3 лет. Для юридических лиц - штраф или ликвидация с наложением штрафа.



Изменения коснулись и предпринимателей: публичная политическая деятельность, не связанная с основным бизнесом, будет караться административным штрафом в размере 20 000 лари; повторное нарушение влечёт уголовную ответственность.



Внесены ограничения на членство в политических партиях: лицо, трудоустроенное в организации, получившей более 20% доходов от иностранных источников за год, не может быть членом партии в течение 8 лет.



Термин «с заявленной избирательной целью» заменён на «с заявленной партийно-политической целью», и его содержание расширяется. Все предусмотренные законом ограничения для политических партий распространяются и субъекты «с заявленной партийно-политической целью». В случае иностранного финансирования предусмотрена уголовная ответственность для руководителя партии и субъекта с заявленной партийно-политической целью.



Пакет законодательных изменений подготовила фракция «Грузинская мечта».





