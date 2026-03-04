Бокерия: Задача «Оппозиционного альянса» - мирный протест в такой степени, который вынудит режим уступить власт

Задачей этого альянса, как и подавляющей части общества, является организация мирного протест в такой степени, который вынудит режим отказаться от власти - Мы обязательно должны этого добиться, - заявил по завершении первого рабочего заседания «Оппозиционного альянса» лидер партии «Федералисты» Гига Бокерия.



По его словам, национальной задачей этого альянса, как и большей части общества, является защита независимости и свободы.



«Этому угрожает извне Россия, а внутри страны - режим Иванишвили, который служит интересам России. Задача этого альянса, как и подавляющей части общества, организовать мирный протест в такой степени, который вынудит режим отказаться от власти. Мы обязательно должны этого добиться. После этого необходимо поставить страну на путь, который в этот исторический момент защитит независимость, свободу и внутреннюю свободу страны», - отметил Бокерия.



Отвечая на вопрос, каким образом «Грузинская мечта» откажется от власти, и возможны ли в будущем переговоры между альянсом и «Грузинской мечтой», Бокерия заявил, что когда она окажется политически прижатой к стене, переговоры о передаче власти, «безусловно, исходя из интересов страны, будут реальными».



«У Иванишвили и его окружения политических ничтожеств одна задача: сохранить собственную власть и деньги. Ради этого они предают будущее страны. Когда он окажется политически прижатым к стене, переговоры о процессе передачи власти, разумеется, с учетом интересов страны, будут реальными. Как был побежден советский российский коммунистический режим? Формально у них была власть, но в обществе уже произошел перелом, и их репрессивный аппарат больше не мог действовать. Так будет и здесь. Свободные выборы - это цель. Чтобы добиться свободных выборов, необходимо сломать пропагандистский и репрессивный аппарат этого режима. Для этого нужна мобилизация общества, как это произошло против советского российского коммунистического режима. Сейчас должно произойти то же самое, возможно, детали будут отличаться, ситуация не идентична», - заявил Бокерия.





