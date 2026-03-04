Сегодня из Саудовской Аравии вылетит специальный рейс для граждан Грузии

По информации ведомства, сегодня будет выполнен рейс Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – Тбилиси (Грузия) в 19:00 по местному времени.



«Граждане Грузии, желающие вылететь в Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:



Посольство Грузии в Объединённых Арабских Эмиратах (Абу-Даби):

Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335

Телефон: +971 2 553 36 83

Эл. почта:



Посольство Грузии в Государстве Катар (Доха):

Горячая линия (24/7): +974 52 098 071

Телефон: +974 44 739 499

Эл. почта:



Для справки: первый специальный рейс, организованный правительством Грузии по маршруту Оман – Тбилиси, уже выполнен, и граждане Грузии вернулись на родину.

