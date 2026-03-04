|
Сегодня из Саудовской Аравии вылетит специальный рейс для граждан Грузии
04.03.2026 17:30
В связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока и вызванными закрытием воздушного пространства ряда стран перебоями в авиасообщении, по решению правительства Грузии для граждан Грузии, возвращение которых в страну не может быть своевременно обеспечено соответствующими авиакомпаниями, будут выполнены специальные рейсы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, сегодня будет выполнен рейс Эр-Рияд (Саудовская Аравия) – Тбилиси (Грузия) в 19:00 по местному времени.
«Граждане Грузии, желающие вылететь в Грузию, могут обратиться в соответствующие посольства Грузии:
Посольство Грузии в Объединённых Арабских Эмиратах (Абу-Даби):
Горячая линия (24/7): +971 54 2324 335
Телефон: +971 2 553 36 83
Эл. почта: [email protected]
Посольство Грузии в Государстве Катар (Доха):
Горячая линия (24/7): +974 52 098 071
Телефон: +974 44 739 499
Эл. почта: [email protected]», — говорится в сообщении МИД.
Для справки: первый специальный рейс, организованный правительством Грузии по маршруту Оман – Тбилиси, уже выполнен, и граждане Грузии вернулись на родину.
