Саакашвили: Иванишвили следует внимательно приглядеться, чем заканчивается диктатура

04.03.2026 18:11





«Рост цен на нефть очень выгоден России, но на самом деле Москва в полной панике! Российский альянс зла рушится», — написал в социальных сетях третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Хорошо известно, что Путин часто пересматривал кадры убийства Каддафи повстанцами, а теперь уничтожение Хаменеи показало, что до Путина можно дотянуться где угодно.



Самое главное, если режим аятолл падет, это станет началом быстрого конца для Путина, и Иванишвили также следует внимательно приглядеться, к чему приводит диктатура для диктаторов и их семей.



Что ж, я не был дураком в 2012 году, когда мирно передал власть этой преступной группировке, этого хотело большинство людей, и если вы угнетаете и противостоите большинству, как это делает Иванишвили, то вы — диктатор.



Мы должны перестать называть Иванишвили разными именами и все вместе называть его диктатором, а его режим — диктатурой», — написал Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





