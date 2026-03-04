Грузия не присоединилась к бойкоту 11 стран на Паралимпийских играх

Грузия отказалась присоединяться к бойкоту 11 стран и примет участие в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, которая состоится 6 марта в итальянском городе Верона, сообщил грузинской службе «Радио Свобода» президент Паралимпийского комитета Грузии Рати Ионатамишвили. Ранее бойкотировать Паралимпиаду приняли 11 стран, несогласных с решением Международного паралимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами.



Ионатамишвили заявляет, что позиция по поводу участия российских и белорусских паралимпийцев под национальной символикой выражалась дважды – перед зимними Паралимпийскими играми в Пекине на международной ассамблее паралимпийских комитетов, а также в сентябре прошлого года на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле. «Мы были против их прямого участия», — заявляет он.



Между тем, Ионатамишвили отмечает, что участие в церемонии открытия — «это почётно».



«Флаг Грузии понесёт раненый военнослужащий, участник миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности в Афганистане), параатлет Темо Дадиани. Если не ошибаюсь, из 56 стран только 11 объявили бойкот именно церемонии открытия, а не самим Паралимпийским играм. Среди этих стран нет Соединённых Штатов Америки, Норвегии, Швеции, Франции, то есть страны, которые традиционно выступают сильными сборными на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.



В этом случае мы также примем участие в церемонии открытия, однако в целом наша позиция по поводу участия в спортивных мероприятиях остаётся неизменной», — заявил Рати Ионатамишвили.



Российским спортсменам участие в Олимпиаде с национальной символикой было запрещено с 2022 года, после начала войны в Украине, они могут участвовать только в нейтральном статусе.



Национальный паралимпийский комитет Украины 19 февраля опубликовал на своём сайте заявление, в котором выразил возмущение «циничным решением» Международного комитета, предоставляющим «стране-убийце» возможность поднять свой флаг.





