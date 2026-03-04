|
|
|
Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Мзии Амаглобели
04.03.2026 18:34
Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Мзии Амаглобели, соучредителя и директора компаний Batumelebi и Netgazeti.
По данным Netgazeti, адвокаты Мзии Амаглобели обратились в Верховный суд с просьбой аннулировать вердикт Кутаисского апелляционного суда, вынести оправдательный приговор и рассмотреть законность отдельных протокольных решений.
Решение было принято без устного слушания, то есть заседания с их участием по этому вопросу не проводилось.
Непринятие Верховным судом жалобы к рассмотрению или её признание неприемлемой означает, что суд вообще не будет рассматривать дело по существу, не будет оценивать правдивость или ложность информации и оставит в силе решение апелляционного суда. Это означает, что спор окончен, решение суда уже вступило в юридическую силу. В Грузии это решение больше не подлежит обжалованию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна