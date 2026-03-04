Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Мзии Амаглобели

04.03.2026 18:34





Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу Мзии Амаглобели, соучредителя и директора компаний Batumelebi и Netgazeti.



По данным Netgazeti, адвокаты Мзии Амаглобели обратились в Верховный суд с просьбой аннулировать вердикт Кутаисского апелляционного суда, вынести оправдательный приговор и рассмотреть законность отдельных протокольных решений.

Решение было принято без устного слушания, то есть заседания с их участием по этому вопросу не проводилось.



Непринятие Верховным судом жалобы к рассмотрению или её признание неприемлемой означает, что суд вообще не будет рассматривать дело по существу, не будет оценивать правдивость или ложность информации и оставит в силе решение апелляционного суда. Это означает, что спор окончен, решение суда уже вступило в юридическую силу. В Грузии это решение больше не подлежит обжалованию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





