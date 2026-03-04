Парламент принял в третьем чтении поправки к закону «О грантах»

04.03.2026 17:18





Парламент Грузии в третьем чтении принял изменения в закон «О грантах» вместе с сопутствующими законопроектами.



Поправки были поставлены на голосование на сегодняшнем пленарном заседании.

За законопроект проголосовали 78 депутатов, против — девять.



Согласно принятому законопроекту, грантом будет считаться передача денежных средств или имущества в натуральной форме субъектом, предусмотренным соответствующей статьёй закона, если такие средства направляются или могут быть направлены на деятельность, осуществляемую с убеждением или намерением повлиять на власть Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, и которая направлена на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также на деятельность, исходящую из политических или публичных интересов властей иностранного государства или иностранной политической партии.



Получателем гранта также будет считаться юридическое лицо другого государства, деятельность которого существенно включает активность по вопросам, связанным с Грузией.



Юридические лица, зарегистрированные за рубежом, будут обязаны до получения гранта получить соответствующее согласие правительства Грузии.



Согласно принятому в третьем чтении законопроекту, если юридическое лицо другого государства, имеющее в Грузии зарегистрированный филиал, представительство или подразделение, получит грант без согласия, это повлечёт ответственность.



По разъяснению докладчика, в Грузии существуют фонды, различные организации, а также представительства и филиалы их иностранных «материнских компаний» — в случае получения средств они также будут обязаны обратиться к правительству Грузии за соответствующим согласием. В данном случае предусмотрена административная ответственность в размере двойной суммы полученного гранта. В отношении других лиц будет применяться уголовная ответственность — речь идёт о действующих в Грузии физических и юридических лицах, получающих гранты.



Лицам, получившим гранты до вступления закона в силу, после его вступления будет предоставлен месячный срок для обращения в правительство Грузии. В свою очередь, правительство также будет иметь один месяц для ответа — согласие или отказ.



Согласно принятым изменениям, в течение этого месяца такие лица смогут использовать средства, например, для оплаты коммунальных услуг и выполнения иных обязательств. Если правительство не даст согласия, они будут обязаны прекратить использование полученного гранта. В противном случае наступит уголовная ответственность.



Изменения также внесены в закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Грузии». В частности, в проект добавлена норма, согласно которой отягчающим обстоятельством при назначении наказания является совершение преступления по мотиву непризнания конституционного строя Грузии или её конституционных органов. В таком случае при назначении лишения свободы срок наказания должен превышать минимум, предусмотренный соответствующей статьёй кодекса, как минимум на один год.



Кроме того, в Уголовный кодекс добавлена новая статья — «Экстремизм против конституционного строя». Речь идёт о систематических публичных призывах гражданина Грузии или лица без гражданства, имеющего статус в Грузии, к массовому нарушению законодательства Грузии, массовому неповиновению органам власти, созданию альтернативных органов власти, а также о самовольном, публичном и систематическом представлении себя или другого лица представителем власти Грузии либо о совершении иных систематических действий, если такие действия направлены на формирование восприятия нелегитимности конституционного строя или конституционных органов Грузии и наносят ущерб интересам Грузии либо создают реальную угрозу их ущерба.



За указанные деяния предусмотрены штраф, общественные работы от 400 до 600 часов либо лишение свободы сроком до трёх лет. В случае юридического лица за действия, предусмотренные данной статьёй, оно может быть наказано штрафом либо ликвидацией и штрафом.







