Моргошия: Леван Джангвеладзе говорил, что Парцхаладзе контролирует тбилисские улицы, таможню, прокуратуру, полицию

04.03.2026 14:38





«Леван Джангвеладзе говорил мне, что у Отара Парцхаладзе по поводу него сильные тревоги, он открыто об этом говорил. Без Парцхаладзе в городе ничего не происходило. Тбилисские улицы были отданы Парцхаладзе, таможня тоже была его, прокуратура, полиция», - заявил на судебном процессе друг убитого бизнесмена Левана Джангвеладзе Константине Моргошия.



Давая показания в суде, Моргошия подробно рассказал о взаимоотношениях Джангвеладзе и Парцхаладзе.



По его словам, у бывшего генерального прокурора и Левана Джангвеладзе было недовольство, связанное с сигаретным бизнесом и бизнесом перевозок.



Согласно показаниям Моргошия, Леван Джангвеладзе чувствовал угрозу только со стороны Отара Романова-Парцхаладзе и его окружения.



«Левана Джангвеладзе я знаю с 2003–2004 годов, тесное общение у нас было в последние 7–8 лет. У него была сдаваемая в аренду недвижимость в Москве, откуда он получал доход.



Отара Романова-Парцхаладзе я знаю, много раз с ним встречался, на протяжении лет у нас были точки соприкосновения.



Когда у меня были отношения с Отаром Парцхаладзе, это происходило по политическим вопросам, у нас часто были пересечения. В одном из разговоров, когда я собирался ехать в Москву, он сказал мне, что есть риски, связанные с моим приездом, и тогда подчеркнул имя Левана Джангвеладзе. Были названы и другие, но я знаю только Левана. Я спросил: что у тебя за проблема с этим человеком? Он ответил: ты не знаешь, какая ситуация. Затем я позвонил Левану и спросил, какие у него отношения с Отаром, в чём проблема. Он даже не вспомнил, кто такой Парцхаладзе. Я сказал, что это бывший генеральный прокурор. Он ответил, что не имел с ним никаких пересечений и вражды. Я посоветовал ему быть осторожным.



Через некоторое время он сказал, что познакомился с Парцхаладзе, я снова предупредил его быть осторожным. Когда у нас с Отаром возник конфликт и отношения испортились, они всё равно встречались по определённым вопросам. Он упоминал факторы, связанные с Отаром, начал задавать вопросы. Примерно за две недели до убийства, когда он приехал с Годердзи, он позвонил мне и сказал, что не может выйти из дома, просил встретиться. Я поехал к нему, там был и Мишка Бердзенишвили [двоюродный брат]. Он сам сказал, что получает информацию и при следующем приезде собирается нанять 6–7 охранников, чтобы быть готовым. Родственники тоже советовали ему воспользоваться охраной знакомых. Его всегда сопровождал Мишка Бердзенишвили. К сожалению, в тот день его с ним не оказалось.



Сначала он не воспринимал всё серьёзно, затем постепенно угроза стала проявляться…



Они познакомились [Парцхаладзе и Джангвеладзе] в России.



Тема сигарет, о которой пишут в СМИ, вызывала недовольство. Отар просил помощи, говорил, что у него нет финансового интереса, он помогает другу, а отказ Левана его разозлил. Это было в 2023–2024 годах.



Были большие нюансы, обсуждались и перевозки, не знаю, до чего дошёл этот вопрос. Знаю, что Леван был на дне рождения Отара, а Отар приходил на день рождения Левана. В конце уже ощущалось противостояние. Он этого не скрывал, говорил и мне, и членам семьи, что у него есть недовольство», - заявил Моргошия.



По его словам, Джангвеладзе предлагали включиться в политическое направление в рамках грузино-российских вопросов.



«Российская Федерация предлагала Левану включиться в грузино-российские отношения и проявлять политическую активность - об этом Леван мне рассказал. Я сказал ему, что, по моей оценке, это неправильно: если тебе предлагают включиться, твоё влияние выйдет за пределы системы, здесь этого не стерпят и у тебя будут проблемы. Позже он встретился и отказался. Я спросил, почему отказал. Леван сказал, что на первом этапе можно начать хорошие дела, но в середине или в конце может произойти что-то плохое, и он не пойдёт против своей страны. Я сказал ему: если ты не хочешь, чтобы это направление выстраивалось, Парцхаладзе узнает, что тебе предлагают, а он хотел это направление, тогда тебе нужно продать активы и уехать в Европу, потому что это будет для тебя опасно. У Левана всегда было самое большое влияние в вопросах грузинской диаспоры в России. Я видел угрозу и предупреждал его…



Леван говорил мне, что у Парцхаладзе сильные тревоги по поводу него, он открыто об этом говорил…



Без Парцхаладзе в городе ничего не происходило. Леван не был криминальным авторитетом, но был приближён к людям; если кто-то говорил о проблеме, он мог спросить с кого нужно. У Левана не было проблем с деньгами и финансами, именно это и было проблемой [для Парцхаладзе] - он был человеком, который мог что-то выяснить в городе.



Тбилисские улицы были отданы Парцхаладзе, таможня была его, прокуратура, полиция.



У Левана не было врагов… От семьи Деда Хасана Леван не видел угрозы, он не имел никакого отношения к тому делу, кроме слухов», - заявил Моргошия.



По его словам, братья Микадзе и Отар Романов-Парцхаладзе были друзьями.



«Леван Джангвеладзе встречался с Давидом Микадзе только один раз, у них был разговор, если не ошибаюсь, на тему казино, разговор был немного напряжённый. Если не ошибаюсь, на дне рождения Парцхаладзе он встретился с младшим Микадзе.



Парцхаладзе и Микадзе были друзьями, об этом знал весь город», - заявил Моргошия.



По словам Моргошия, у Левана Джангвеладзе не было проблем с криминальными авторитетами, находящимися в Греции.



«Это обычный спектакль, будто у Левана было противостояние с авторитетами в Греции. Даже из Греции семье выразили соболезнования после убийства Левана. »Привет из Греции» - это вы слышали [во время стрельбы], — полицейские спрашивали Каху Дзандзава, пытались это сочинить. Когда Левана убили, распространялось мнение, что замешаны »греки». »Греки» - это криминальные авторитеты, которые живут в Греции. У них не было никакого противостояния с Леваном», - заявил Моргошия.





