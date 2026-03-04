Депутат от «Мечты» назвал Бориса Джонсона агентом «дип стейт»

Уверен, что ни у кого не возникает сомнений в том, что у Бориса Джонсона нет даже элементарного представления о телеканалах «Имеди», «PosTV» и их журналистской деятельности, однако, несмотря на это, его абсурдное заявление преследует конкретную цель – ни у кого нет иллюзий, что появление Бориса Джонсона, как весомого агента «дип стейт», в контексте Грузии является случайным, - заявил лидер большинства в парламенте Грузии Ираклий Кирцхалия на пленарном заседании парламента.



По его словам, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вполне заслуженно считается «разжигателем войны».



«После абсурдной и категорически неприемлемой атаки правительства Великобритании на свободные СМИ, приведшей к санкциям против телеканалов «Имеди» и «PosTV», ни со стороны Британии, ни их посла в Грузии общественность до сих пор не услышала ни одного реального аргумента, оправдывающего этот постыдный шаг. Более того, вместо доказательств этого абсурда, общественность получила не аргументы, а заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что министерство иностранных дел его страны якобы приняло решение на основе углубленного анализа о том, что «Имеди» и «PosTV» распространяли дезинформацию о ситуации в Украине. Уже на первый взгляд очевидно, что атака на свободные грузинские СМИ не основана на никаком углубленном анализе, особенно с учетом позорной формулировки, согласно которой грузинские телеканалы якобы дестабилизировали ситуацию в Украине и угрожали ее территориальной целостности. Уверен, что ни у кого не возникает сомнений в том, что у Бориса Джонсона нет даже элементарного представления о деятельности этих телеканалов и их журналистов, однако его абсурдное заявление преследует конкретную цель. Н



апомним, что речь идет о политике, которого вполне справедливо называют «разжигателем войны». По официальным заявлениям украинских властей, в частности господина Арахамия, Борис Джонсон после Стамбульских переговоров посетил Киев и призвал украинцев ни с чем не соглашаться и просто продолжать бороться. При этом через несколько лет после этих событий, по собственному утверждению Джонсона, с 2016 по 2022 год даже минимальный шанс на вступление Украины в НАТО не существовал, поскольку любое подобное предложение немедленно вызвало бы вето со стороны многих государств. Как бы цинично это ни звучало, напомним, что отказ Украины от НАТО был одним из главных вопросов проваленных Джонсоном мирных переговоров. На этом фоне, конечно, ни у кого нет иллюзии, что появление Бориса Джонсона, как весомого агента «дип стейт», в контексте Грузии является случайным. Сегодня стране, которая стоит перед величайшим экзистенциальным кризисом, фактически не имеет экономического роста, сталкивается с проблемой миграции, а рост преступности создает серьезную угрозу, не нравится свободное слово в Грузии...



Как ответственная власть, мы твердо продолжим борьбу за наш суверенитет и мир и еще раз подчеркнем, что не собираемся отступать и становиться на колени ни перед одним врагом государственности Грузии», - заявил Кирцхалия.





