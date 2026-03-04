Пашинян и Кобахидзе обсудили экономическое сотрудничество Армении с Грузией

04.03.2026 13:46





«Для армянских туристов Грузия была, есть и будет самым желанным местом отдыха и визитов», заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян во время совместного брифинга с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе в ходе своего визита в Грузию.



«Для меня честь присутствовать ещё на одной встрече. Этот формат называется 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Армения–Грузия. Поскольку это уже 15-е заседание, это означает, что, по нашему восприятию, отношения развиваются.



Важный аспект нашей повестки дня – добиться ещё лучших экономических результатов. Сегодня мы обсуждали экономическую, двустороннюю, региональную и международную повестку. По разным вопросам состоялись дискуссии. Мы также определили, где существует наибольший потенциал для развития сотрудничества.



Хочу поблагодарить премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за то, что всё это время он поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Благодарю грузинский народ за поддержку, которую мы чувствуем и видим. Сегодня Армения и Азербайджан формируют экономические отношения и связи при содействии и поддержке Грузии – это действительно похвально, и я благодарю вас за этот ценный вклад.



Экономические отношения между Грузией и Арменией углубляются, и это основано на давней традиции. Для армянских туристов Грузия была, есть и будет самым желанным местом отдыха и визитов. Также растёт число туристов из Грузии, посещающих Армению. Нас радует эта растущая тенденция. Эти отношения важны, поскольку показывают, что наша активная политическая дружба отражается на связях между народами в сферах культуры, спорта и экономики», — заявил Пашинян.



В свою очередь Ираклий Кобахидзе отметил, что «несмотря на высокий уровень взаимодействия, во всех направлениях сохраняется потенциал для его дальнейшего развития»:



«Разумеется, мы рады высокому уровню сотрудничества, однако существует постоянный интерес к ещё большему углублению стратегического партнёрства и традиционной дружбы между нашими странами. Это сотрудничество основано на взаимном уважении и общих интересах. Хочу поблагодарить Армению за поддержку и уважение наших национальных интересов. Особую благодарность выражаю за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.



Сегодня на заседании комиссии я также поблагодарил наших друзей за поддержку в ООН резолюции, касающейся вынужденно перемещённых лиц. Мы обсудили различные вопросы двусторонней повестки, как политическое, так и экономическое сотрудничество, взаимодействие в сферах образования, культуры и спорта…



У нас очень хорошее торгово-экономическое партнёрство. По объёму товарооборота Армения входит в десятку партнёров Грузии. Что касается туризма и числа посетителей, в этом направлении Армения занимает место в первой тройке. Безусловно, этот аспект сотрудничества для нас очень ценен. Мы рады, что среди граждан Грузии растёт интерес к посещению Армении. Нас также радует позитивная динамика развития регионального сотрудничества.



Мы приветствуем подписание исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Эти позитивные тенденции создают хорошую основу для совместной работы по обеспечению стабильности в нашем регионе и укреплению мира. В этом контексте мы вновь подчёркиваем нашу готовность содействовать миру и стабильности в регионе. В этом направлении Грузия, безусловно, не пожалеет усилий», — заявил Кобахидзе.





