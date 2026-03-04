Кобахидзе: Мы хотим подчеркнуть нашу готовность содействовать миру и стабильности в регионе

04.03.2026 13:10





«Мы хотим подчеркнуть нашу готовность содействовать миру и стабильности в регионе. В этом направлении Грузия не пожалеет усилий», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, проведённом совместно с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Кобахидзе поблагодарил Никола Пашиняна за личный вклад в углубление сотрудничества и дружбы между Грузией и Арменией.



«Мы рады, что в регионе наблюдается очень позитивная динамика в направлении развития сотрудничества. Мы также отметили сегодня на заседании межправительственной комиссии, что было подписано историческое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Эти положительные тенденции создают очень хорошую основу для того, чтобы мы все вместе заботились об обеспечении стабильности нашего региона и установлении мира.



В этом контексте мы ещё раз хотим подчеркнуть нашу готовность способствовать миру и стабильности в регионе. В этом направлении Грузия не пожалеет усилий. Хочу вновь подчеркнуть особое партнёрство между нашими странами. Это партнёрство, дружба и сотрудничество действительно являются образцовыми, и наша ответственность перед нашими странами и народами — сделать максимум для дальнейшего углубления этого сотрудничества и дружбы.



В завершение хочу поблагодарить премьер-министра Никола Пашиняна за его выдающийся личный вклад в развитие сотрудничества и дружбы между нашими двумя странами», — отметил премьер-министр.





