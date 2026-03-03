Тамар Багратиони поздравила женщин-осужденных с Днем матери

03.03.2026 21:34





Жена президента Грузии Тамар Багратиони поздравила женщин-осуждённых с Днём матери в пенитенциарном учреждении N5 (для женщин). Об этом сообщает Администрация президента Грузии.



По информации Администрации Президента, Тамар Багратион присутствовала на концерте, посвящённом Дню матери, в котором приняли участие осуждённые женщины, министр юстиции Паата Салия, депутаты – Нино Цилосани, Эка Чичинадзе, а также другие приглашённые гости.



«Первая леди осмотрела обновлённое швейное помещение в пенитенциарном учреждении, которое откроется в ближайшее время, а также салон красоты, фитнес-зал и библиотеку, функционирующие с целью ресоциализации и реабилитации осуждённых.



Осуждённые подарили Тамар Багратиони и другим гостям изготовленные своими руками изделия», – говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





