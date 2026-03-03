|
|
|
Тамар Багратиони поздравила женщин-осужденных с Днем матери
03.03.2026 21:34
Жена президента Грузии Тамар Багратиони поздравила женщин-осуждённых с Днём матери в пенитенциарном учреждении N5 (для женщин). Об этом сообщает Администрация президента Грузии.
По информации Администрации Президента, Тамар Багратион присутствовала на концерте, посвящённом Дню матери, в котором приняли участие осуждённые женщины, министр юстиции Паата Салия, депутаты – Нино Цилосани, Эка Чичинадзе, а также другие приглашённые гости.
«Первая леди осмотрела обновлённое швейное помещение в пенитенциарном учреждении, которое откроется в ближайшее время, а также салон красоты, фитнес-зал и библиотеку, функционирующие с целью ресоциализации и реабилитации осуждённых.
Осуждённые подарили Тамар Багратиони и другим гостям изготовленные своими руками изделия», – говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна