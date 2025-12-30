Зеленский: Трамп пообещал помощь с ПВО

30.12.2025 23:08





Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для ПВО после того, как был ознакомлен с ситуацией в Украине.



Как сообщает «Европейская правда», об этом Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.



По словам главы государства, на встрече с Трампом они обсуждали укрепление украинской ПВО.



«Отдельный второй блок у нас был с президентом Трампом – что мне очень нужна ПВО. Мне очень нужны ракеты NASAMS. Мне очень нужны ракеты PAC-3 для «Петриотов». И я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично, но я показал, продемонстрировал это американской стороне», – рассказал Зеленский.



По словам главы государства, «президент Трамп сказал, что он мне поможет».



«Я ему благодарен за это. Соответствующие бумаги с количеством, которое нам нужно и как, – я все это передал. Отдельно я сказал, что мы готовы все это купить через программу PURL. И здесь я хочу поблагодарить европейцев за то, что они наполняют эту программу. И у нас есть возможность покупать ПВО. Я попросил только президента, если можно, нам помочь. Чем быстрее, тем лучше», – рассказал Зеленский.



Он добавил, что такая поддержка необходима несмотря на дипломатические усилия по завершению войны, поскольку Россия не прекращает свои удары.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





