|
|
|
Зеленский: Трамп пообещал помощь с ПВО
30.12.2025 23:08
Президент Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для ПВО после того, как был ознакомлен с ситуацией в Украине.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов во вторник.
По словам главы государства, на встрече с Трампом они обсуждали укрепление украинской ПВО.
«Отдельный второй блок у нас был с президентом Трампом – что мне очень нужна ПВО. Мне очень нужны ракеты NASAMS. Мне очень нужны ракеты PAC-3 для «Петриотов». И я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично, но я показал, продемонстрировал это американской стороне», – рассказал Зеленский.
По словам главы государства, «президент Трамп сказал, что он мне поможет».
«Я ему благодарен за это. Соответствующие бумаги с количеством, которое нам нужно и как, – я все это передал. Отдельно я сказал, что мы готовы все это купить через программу PURL. И здесь я хочу поблагодарить европейцев за то, что они наполняют эту программу. И у нас есть возможность покупать ПВО. Я попросил только президента, если можно, нам помочь. Чем быстрее, тем лучше», – рассказал Зеленский.
Он добавил, что такая поддержка необходима несмотря на дипломатические усилия по завершению войны, поскольку Россия не прекращает свои удары.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна