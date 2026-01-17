Фильмы об архитектуре и городах покажу в Art Foundation Anagi

17.01.2026 22:00





С 22 января по 12 марта, по четвергам, в кинозале Art Foundation Anagi будут показывать игровые, документальные и экспериментальные фильмы, где главную роль играют городская среда, архитектура и ландшафт.



Детали. Зрители увидят картины разных эпох, посвященные городам, знаковым зданиям, архитекторам и архитектурным династиям. Каждый показ будет сопровождаться обсуждением с приглашенными гостями. Рабочий язык проекта — грузинский.



В программе фильмы:



▪️ Concrete Love: The Böhm Family о жизни немецкого архитектора модернизма — Готфрида Бёма, лауреата Притцкеровской премии 1986 года.



▪️ Zabriskie Point Микеланджело Антониони о поколении конца 1960-х. Американский пейзаж в этом фильме — главный выразительный инструмент.



▪️ REM о архитекторе Реме Колхасе, который создал небоскреб De Rotterdam, публичную библиотеку Сиэтла, здание CCTV в Пекине, виллы и 14-ю Венецианскую биеннале.



▪️ The wings of desire («Небо над Берлином») тихий и поэтичный фильм Вима Вендерса о наблюдении за жизнью и желании быть человеком.



▪️ Villa Tugendhat об истории дома Тугендхат — знаменитой работе немецкого архитектора Людвига Миса ван дер Роэ в чешском Брно, которая считается вехой в развитии архитектуры модернизма.



▪️ Koolhaas Houselife — это рассказ о доме в Бордо Рема Колхаса от лица домработницы Гуадалупе Аседо.



▪️ Rio о Рио-де-Жанейро.



▪️ Death in Venice — история композитора Густава фон Ашенбаха на фоне охваченной холерой Венеции. 🔗





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





