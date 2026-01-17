CNN рассказал, как Панкисское ущелье из «зоны риска» превращается в туристический регион

Панкисское ущелье на востоке Грузии, долгое время ассоциировавшееся с войной, радикализмом и спецоперациями, неожиданно становится туристическим направлением. Об этом пишет CNN в материале о регионе, который по-прежнему остается в списке повышенного риска Госдепартамента США, но все чаще появляется в маршрутах иностранных путешественников.



Как отмечает телеканал, предупреждения о «небезопасном месте» туристы слышат еще по дороге: от таксистов, сомневающихся, стоит ли везти гостей в Панкиси. Однако те, кто все-таки доезжает, обнаруживают не очаг экстремизма, а тихий горный район с гостевыми домами, конными маршрутами, мастер-классами и локальной кухней.



Репутация Панкиси сформировалась в начале 2000-х, когда ущелье стало убежищем для чеченцев, бежавших от войны с Россией. Москва утверждала, что среди них были боевики. После терактов 11 сентября США заявляли о присутствии в регионе боевиков «Аль-Каиды» и даже допускали, что там мог скрываться Усама бин Ладен – утверждения, которые так и не были доказаны. В 2010-х ущелье снова оказался в центре внимания из-за вербовки жителей в ИГИЛ.



Сегодня ситуация иная, подчеркивает CNN. В отчете USAID за 2023 год Панкиси описывается как «мирный регион», а поисковые запросы все чаще выдают туристические предложения, а не сводки о радикализме. При этом Госдепартамент США по-прежнему не рекомендует американцам поездки в ущелье, однако сами американцы туда едут.



По словам владелицы гостевого дома Хатуны Маргошвили, за последние два-три года около 80% ее гостей были из США. Интерес к региону растет по мере появления жилья и включения Панкиси в маршруты туроператоров. Гиды отмечают, что туристов привлекает самобытная культура местных жителей – кистинцев, потомков чеченских и ингушских переселенцев XIX века, исповедующих суфийский и суннитский ислам в преимущественно православной стране.



CNN обращает внимание и на уникальные традиции ущелья: например, женский зикр, который каждую пятницу проходит в старой мечети в селе Дуиси и открыт для наблюдения со стороны.



Развитие туризма в Панкиси во многом стало возможным благодаря международной помощи. Женские инициативы, языковые школы, гостевые дома и малый бизнес поддерживали Агентство США по международному развитию (USAID) и европейские фонды. Однако сейчас будущее отрасли остается неопределенным: заморозка американского финансирования и принятый в Грузии закон об «иностранных агентах» поставили многие проекты на паузу.



Герои материала CNN рассказывают, что туризм стал для региона не только источником дохода, но и способом изменить образ Панкиси в глазах внешнего мира. При этом сами грузины, как отмечают местные жители, по-прежнему редко приезжают в ущелье. Некоторые из них даже спрашивают, нужен ли для поездки паспорт или виза.



Для иностранцев же эта репутация часто оказывается сюрпризом. Путешественники описывают Панкиси как одно из самых спокойных и аутентичных мест в Грузии – с верховой ездой, водопадами и необычными хинкали с крапивой.



«Это было идеально, — цитирует CNN одну из туристок, посетивших Панкиси. — И, пожалуй, это одно из лучших впечатлений за всю поездку по Грузии».





