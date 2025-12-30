В Госдуме анонсировали отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь

30.12.2025 22:07





Российские власти могут отключить мобильный интернет в новогоднюю ночь для «обеспечения безопасности граждан». Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. «Именно мобильный интернет — да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год», — сказал депутат.



По мнению Свинцова, такие решения могут иметь «положительный эффект». «Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте», — пояснил парламентарий. Депутат также уточнил, что любые ограничения будут вводиться исключительно при наличии информации о возможных атаках беспилотников. При этом широкополосный домашний интернет и Wi-Fi во всех регионах будут работать без перебоев, заверил Свинцов: «Все, кто захочет отправить поздравления или позвонить по видеозвонку, находясь дома, смогут это сделать без проблем».



Отключения мобильного интернета в России начали широко применять с весны 2025 года под предлогом обеспечения безопасности. В некоторых регионах были введены постоянные ограничения до конца войны в Украине. По данным проекта «На связи», на 29 декабря шатдаун мобильного интернета охватил 57 регионов РФ. В 65 регионах вместе с отключениями вводятся «белые списки» разрешенных властями сайтов.



Ранее вопрос об отключениях интернета был задан Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Он заявил, что это необходимо для безопасности, так как зарубежные интернет-сервисы, по его словам, помогают Украине «выбирать цели для ударов». Технических деталей этого процесса он не пояснил.



Накануне предупреждения о возможных ограничениях мобильного интернета в новогодний период также поступали от властей Санкт-Петербурга и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который объяснил такую меру угрозой «провокаций, атак БПЛА и попыток кибервмешательства». Андрей Свинцов ранее также заявлял о возможных ограничениях в Москве.





