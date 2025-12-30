В Госдуме отреагировали на сообщения о запрете некоторым россиянам на въезд в Грузию

30.12.2025 21:40





Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий потребовал разобраться, кто отдал команду не пускать россиян через грузинскую границу. Об этом он заявил «Ленте.ру». По словам депутата, ситуация с дискриминацией по месту рождения известна властям не была, хотя отношения Москвы и Тбилиси в последнее время налаживались.



Парламентарий уверен: это провокация сил, которые против сближения Грузии с Россией. Возможно, по его словам, в погранслужбе завёлся предатель политики грузинского правительства, который дал такие указания. Он назвал подобные действия неправильными и вредными для двусторонних связей.



Депутат призвал поднимать тему на всех площадках, включая туристические ресурсы. Никто не вправе делить россиян по месту рождения или жительства, подчеркнул он. Нужно выяснить, кто стоит за распоряжением — письменным или устным — и почему оно появилось, подытожил депутат.



Отметим, что в Грузию действительно не впускают граждан России, у которых в паспорте указаны неправильные названия места рождения - напр., Абхазия, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР и подобное. В паспорте должны указываться Абхазская автономная республика, Крымская автономная республика и т.д.. Что касается ДНР и ЛНР, эти фейковые образования не признаны государством Грузия и такие паспорта считаются недействительными.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





