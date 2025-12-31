Россия ударила по многоэтажкам в Одессе и Белой Церкви. Восемь человек пострадали

31.12.2025 14:02





Российские военные в ночь на 31 декабря атаковали Одессу ударными беспилотниками. В двух районах города были поражены четыре многоэтажных жилых дома, в одном из них вспыхнул пожар, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его данным, ранения получили шесть человек, в том числе трое детей, одному из которых — семь месяцев. Пятеро пострадавших были госпитализированы. Один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.



Также удар пришелся по энергетической инфраструктуре. «Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение», — отметил Лысак. По его словам, на отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы. В энергетической компании ДТЭК заявили о значительном ущербе после российских ударов. «Восстановление оборудования до рабочего состояния займет время», — отметили в ДТЭК, не уточнив конкретные сроки. Также в организации напомнили, что в декабре Россия вывела из строя десять подстанций в Одесской области, а с начала года атаковала 25 энергетических объектов региона.



Кроме того, прошедшей ночью российские военные ударили по городу Белая Церковь в Киевской области. Повреждения получили два многоэтажных жилых дома, ранены два человека, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. «Цель врага не меняется — запугать, погрузить нас во тьму, сеять раздор. Даже в канун Нового года террористическая страна наносит удары по мирным домам, приносит страх и разрушения», — отметил Калашник.



По данным Воздушных сил ВСУ, всего за ночь российская армия атаковала Украину 127 беспилотниками, 80 из которых были ударными типа Shahed. Украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить или подавить 101 дрон. Зафиксированы попадания 20 беспилотников в 11 местах. Дроны запускались из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму. При этом по состоянию на утро 31 декабря российская атака беспилотниками продолжалась.





