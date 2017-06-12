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Гиви Таргамадзе представил результаты собственного расследования о подрыве его машины


12.06.2017   16:56
Один из лидеров "Европейской Грузии" Гиви Таргамадзе представил результаты независимого расследования, которое провел сам.

Таргамадзе заявил, что его автомашину взорвали Борис Чагунава и Дмитрий Абрамишвили, а спланировали грузинские и русские спецслужбы.

"Независимое расследование установило, что взрыв непосредственно осуществил Дачо (Давид) Хечуашвили, он хранил взрывчатое вещество и техническую документацию в доме у Бориса Чагунава, а остальные технические и коммуникационные средства Дмитрий Абрамишвили купил в Телави.

В неопубликованном видеоматериале, существующем в деле, наряду с Хечуашвили виден и Абрамишвили, который вместе с ним готовил преступление.

Преступная деятельность исполнителей пересеклась в первом мятеже Мухровани. Дачо Хечуашвили является крестным и соратником одного из организаторов мятежа, Кобы Отанадзе. Муж ее сестры, Борис Чагунава является обвиняемым за участие в мятеже, а Дмитрий Абрамишвили был активным членом группировки, известной под названием банды Чичиашвили-Цихистави, который принял участие в мятеже"- заявил Гиви Таргамадзе.

По его же словам, расследование доказывает, что Хечуашвили и Абрамишвили не находятся в Грузии, тем не менее, не фиксируется пересечение границы этими людьми. По информации Гиви Таргамадзе, на сегодня Дмитрий Абрамишвили вместе со своим двоюродным братом, сотрудником российских спецслужб Мухой Хангошвили находится в Москве, а след Давида Хечуашвили теряется.







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