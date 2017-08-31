Грузия занимает 82-е место в Глобальном рейтинге военной мощи-2017

31.08.2017 18:12 Грузия заняла 82-е место из 133 стран мира, согласно оценке специалистов портала Global Firepower, ежегодно публикующего Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index).



Согласно исследованию, по состоянию на 2017 год у Грузии 42 вертолета, 11 из которых — ударные, 11 ударных самолетов, 32 — транспортных и 13 — учебных. На вооружении у Грузии находятся 220 танков, 265 реактивных гранатометов, 230 единиц буксируемой артиллерии и 118 установок самоходной артиллерии.



В Вооруженных силах страны состоят 35 тысяч 825 человек, 5,5 тысяч из которых числятся в запасе.



Авторы рейтинга отмечают, что у Грузии есть выход в море. Общая протяженность морского берега составляет 310 километров, однако, несмотря на это, у страны не развит флот. На вооружении у Грузии есть только четыре судна, предназначенных для патрулирования береговой линии.



Специалисты также напоминают, что логистика является одним из главных компонентов, без которых невозможно успешное проведение военных операций любого типа.



По данным Global Firepower Index у Грузии всего более 1,9 миллиона человек рабочей силы, два главных портовых терминала и 22 дееспособных аэропорта. Общая протяженность сухопутных дорог — более 20 тысяч километров, а железной дороги — более 1,6 тысячи километров.



Бюджет обороны составляет 380 миллионов долларов США, а внешний долг превышает 13 миллиардов долларов.



В рейтинге Грузия находится между Зимбабве (81-я строчка) и Сербией (83 строчка). Что же касается ближайших соседей, то своими данными Грузия обогнала Армению, которая в рейтинге расположилась на 93 месте. Лидером по военной мощи в южнокавкзском регионе стал Азербайджан, занявший 58-е место. Турция и Россия входят в десятку сильнейших армий мира. Россия расположилась на втором месте после США, а Турция — на восьмом.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств мира и факторы, которые прямо или косвенно влияют на военную мощь страны.



Методология подсчета учитывает более 50 факторов, среди которых расходы на оборону, мощность военно-воздушных и морских сил, объемы добычи природных ресурсов и логистические особенности стран, например, количество морских портов и действующих аэропортов, а также протяженность дорожных путей. Важную роль в подсчетах играют и людские ресурсы.



В рейтинге не учитывается ядерный потенциал государств, а также характер военного и политического лидерства оцениваемых стран.















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