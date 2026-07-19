Иностранец задержан по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии

19.07.2026 12:08





Сотрудники Главного отдела пограничного контроля и координации Патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали гражданина Ливана по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии.



Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина в Тбилисском международном аэропорту при попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.



Ведется расследование по статьям 19-344 и 362 Уголовного кодекса, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.





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