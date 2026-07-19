Гостиница, где во время свадьбы произошёл инцидент между отдельными гостями, распространяет заявление

19.07.2026 17:59





В связи с инцидентом, произошедшим во время свадьбы в Телави, «Агаранис Мамули» распространила заявление.



Как говорится в заявлении, они незамедлительно вызвали правоохранительные органы до того, как произошёл физический конфликт.



Кроме того, администрация «Агаранис Мамули» поясняет, что ни один из сотрудников не разглашал информацию о номере проживания гостя другим посетителям, и ни один их сотрудник не был вовлечён в произошедшее физическое противостояние.



«В связи с инцидентом, произошедшим вчера между отдельными гостями в Agarani Estate, мы хотим предоставить общественности обновлённую информацию. В Agarani Estate нет места насилию. Мы глубоко сожалеем, что на нашей территории произошёл подобный инцидент, и искренне желаем всем участникам скорейшего выздоровления и благополучия. Как только наша команда заметила, что ситуация между участвующими лицами начала накаляться, правоохранительные органы были незамедлительно вызваны, ещё до того, как произошло физическое противостояние. После инцидента также немедленно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Наша команда оказала помощь участвующим сторонам, обеспечила фиксацию всей необходимой информации и продолжает в полном объёме сотрудничать с уполномоченными органами. По результатам внутренней проверки мы хотим разъяснить два важных обстоятельства: ни один сотрудник Agarani Estate не разглашал другим гостям информацию о номере проживания гостя. Ни один сотрудник Agarani Estate не был включён в физическое противостояние.



Защита конфиденциальности и безопасности наших гостей - одна из наших важнейших ответственностей, и эти принципы лежат в основе нашей деятельности. По данному факту проводится официальное расследование. Мы с уважением относимся к этому процессу и до его завершения не будем давать дополнительных комментариев относительно конкретных обстоятельств произошедшего. К сожалению, после инцидента в интернете широко распространилось множество неточной информации и ложных обвинений, касающихся нашего отеля, наших сотрудников и владельцев. Мы призываем всех опираться исключительно на подтверждённые факты, а не на предположения или непроверенную информацию, до тех пор, пока полномочные органы не установят все обстоятельства дела. Agarani Estate с удовольствием принимает гостей из разных стран мира, представителей различных культур и национальностей. Мы категорически отвергаем дискриминацию, ненависть и насилие в любых формах и остаёмся привержены своему обязательству создавать безопасную, основанную на уважении, гостеприимную атмосферу для каждого гостя. В случае, если ложные заявления незаконно наносят ущерб репутации наших сотрудников или нашего бизнеса, Agarani Mamuli будет использовать все соответствующие правовые механизмы, предусмотренные законом, для защиты прав»,- говорится в заявлении.



Для информации, дело касается инцидента, произошедшего во время свадьбы в одной из гостиниц в Телави, когда иностранные граждане оскорбляли гостей свадьбы с балкона номера и облили водой аппаратуру. Это стало причиной физического противостояния. Один из мужчин нанес повреждение иностранной гражданке. Пострадавшую доставили в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.



Полиция Кахети задержала одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ведется расследование по статье 120 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.





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