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Певец Александр Мрелашвили рассказывает подробности инцидента, произошедшего на свадьбе в Телави
19.07.2026 21:33
«Я проводил вечер на свадьбе, и кто-то сверху что-то выливал на нас, я не знаю, водку, шампанское или что-то еще, и не останавливался. Потом он снова выходили, плевались и ругали нас матом. Мы не смогли продолжить свадьбу. Повреждена ли [аппаратура], не знаю. Сейчас я на допросе», — рассказал певец Александр Мрелашвили телеканалу «Пирвели».
Инцидент произошел в отеле «Агарани Эстейт» в Телави. По сообщениям очевидцев, русскоязычные женщины оскорбляли гостей свадьбы с балкона их номера и обливали их различными жидкостями, после чего брат жениха поднялся к ним в номер, чтобы поговорить, что привело к физической стычке.
Позже иностранные граждане разместили отредактированное видео в социальных сетях, утверждая, что грузинский мужчина напал на женщину за то, что она говорила по-русски.
В связи с инцидентом арестован человек, причинивший женщине телесные повреждения, ведется расследование по статье 120 Уголовного кодета, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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