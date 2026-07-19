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Певец Александр Мрелашвили рассказывает подробности инцидента, произошедшего на свадьбе в Телави


19.07.2026   21:33


«Я проводил вечер на свадьбе, и кто-то сверху что-то выливал на нас, я не знаю, водку, шампанское или что-то еще, и не останавливался. Потом он снова выходили, плевались и ругали нас матом. Мы не смогли продолжить свадьбу. Повреждена ли [аппаратура], не знаю. Сейчас я на допросе», — рассказал певец Александр Мрелашвили телеканалу «Пирвели».

Инцидент произошел в отеле «Агарани Эстейт» в Телави. По сообщениям очевидцев, русскоязычные женщины оскорбляли гостей свадьбы с балкона их номера и обливали их различными жидкостями, после чего брат жениха поднялся к ним в номер, чтобы поговорить, что привело к физической стычке.

Позже иностранные граждане разместили отредактированное видео в социальных сетях, утверждая, что грузинский мужчина напал на женщину за то, что она говорила по-русски.

В связи с инцидентом арестован человек, причинивший женщине телесные повреждения, ведется расследование по статье 120 Уголовного кодета, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.


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