Датунашвили: Инцидент в Телави является отражением того, что ежедневно происходит в Батуми и Тбилиси

20.07.2026 15:57





На протяжении 250 лет каждый грузин знает, что, когда потомки экзарха Павла, Родионова и им подобных чувствуют себя в этой стране как дома, они ведут себя именно так. Если бы был принят «Акт о защите Грузии», до этого бы не дошло, - об этом заявил один из лидеров коалиции «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, комментируя инцидент, произошедший в Телави.



Датунашвили выразил уверенность, что подобных случаев можно было бы избежать, если бы граждане России при пересечении государственной границы подписывали документ и знали, что никогда не смогут чувствовать себя как дома в стране, часть территории которой оккупирована Россией.



«Этот инцидент не является единичным. Он лишь отражает то, что происходит в сотнях и тысячах случаев, например, ежедневно в Батуми, в Тбилиси и в других местах, где возникает множество бытовых конфликтов, потому что эти люди чувствуют себя здесь как дома. Еще три года назад, когда только появились первые признаки этого наплыва, «Лело — Сильная Грузия» заявляла, что стране необходим «Акт о защите Грузии». Если бы при пересечении границы эти люди подписывали документ о том, что находятся на территории, оккупированной их собственным государством, поверьте, они бы так себя не вели. До подобных событий дело бы не дошло. Таких случаев не происходило бы, если бы они знали, что здесь они не могут чувствовать себя полностью комфортно, что не должны ощущать себя здесь как у себя дома, что на этой земле живут люди и семьи, чьих сыновей, сестер и братьев убили, изнасиловали и подвергли пыткам их соотечественники — россияне. Часть территории страны оккупирована ими, поэтому ни один гражданин России никогда не должен чувствовать себя здесь как дома. То, что происходит сегодня, наглядно показывает, что они ощущают себя здесь как дома и считают себя неприкосновенными. Невозможно оправдать произошедшее — ни с одной из сторон. Однако до этого бы не дошло, если бы был принят «Акт о защите Грузии». То, что именно этот акт был наиболее правильным, мирным, государственным и патриотическим подходом в отношении граждан России в нашей стране, подтверждается и тем, что агенты КГБ используют наш законопроект как предмет обвинения на судебных процессах против политических лидеров», — заявил Датунашвили.





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