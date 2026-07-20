Акцентировать внимание на национальности конкретного туриста не в наших экономических интересах - глава ВС Аджарии

20.07.2026 15:54





Независимо от того, идет ли речь о гражданине Грузии или туристе любой национальности, все обязаны соблюдать закон, - об этом в беседе с агентством «Интерпрессньюс» заявил председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе, комментируя распространяемую частью граждан информацию о том, что в ряде случаев российские туристы допускают словесные и физические оскорбления в отношении местных жителей, в связи с чем требуют реакции со стороны властей.



По его словам, намеренное акцентирование внимания на национальности конкретного туриста не отвечает экономическим интересам Грузии.



«Грузия, как и наш регион, является туристической страной и одновременно занимает высокие позиции во многих международных рейтингах безопасности. Если будут иметь место какие-либо конкретные проявления, содержащие признаки административного правонарушения или преступления, Министерство внутренних дел соответствующим образом отреагирует. Какого-либо дискриминационного подхода в отношении кого бы то ни было не было и быть не может. Независимо от того, кто это — гражданин Грузии или турист любой национальности, он, безусловно, обязан соблюдать закон.



Понятны те политические оценки, которые, к сожалению, звучат. К сожалению, в 2010 году [предыдущая власть] сама приглашала, в том числе российских туристов, через пункт пропуска «Ларс». Существует и очень важный фактор: после распада Советского Союза многие наши соотечественники являются гражданами России. Кто-то собирается препятствовать их въезду? Намеренное акцентирование внимания на конкретной национальности, безусловно, не отвечает экономическим интересам Грузии. Мы являемся туристической и безопасной страной. Министерство внутренних дел, располагая опытными и квалифицированными кадрами, обеспечивает, чтобы туристический сезон прошел безопасно и спокойно», — заявил Цотне Ананидзе.





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