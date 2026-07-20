Гражданам России, принимавшим участие в инциденте на свадьбе в Телави, запрещен выезд из Грузии

20.07.2026 15:43





Гражданам России - участницам инцидента в гостинице в Телави запрещено покидать территорию Грузии в течение нескольких дней, - об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщила адвокат одной из участниц инцидента Лали Апциаури.



По словам Апциаури, о запрете на выезд из страны их уведомил следственный орган.



«Они являются гражданами России, хотя по происхождению — украинцы. Среди потерпевших также есть гражданка Турции. Разумеется, их допросили, они дали показания и изложили свою версию произошедшего. Более подробно рассказать не могу, поскольку и я, и эти девушки подписали обязательство о неразглашении», — заявила Апциаури.



Отвечая на вопрос о том, исключает ли она возможность того, что в ближайшее время в отношении ее подзащитной может быть начато уголовное преследование, учитывая, что у задержанного Георгия Чигладзе имеются повреждения в области шеи, адвокат заявила, что на данном этапе об этом речи не идет.



«Я юрист и не могу заранее исключить такую возможность, однако на данном этапе мы не обсуждали этот вопрос с органом, ведущим расследование. Прежде всего необходимо установить, кто именно нанес ему эти повреждения, поскольку на распространенных видеозаписях не видно, чтобы эта девушка касалась его шеи. Он утверждает, что она его душила, но девушка весит около 60 килограммов, и откуда на его шее могли появиться такие следы, я сказать не могу. Пусть проводится расследование. Если следствие будет изучать и этот вопрос, мы не возражаем», — заявила Апциаури.



На вопрос о том, имели ли место со стороны граждан России провокационные действия, словесные оскорбления и повреждение аппаратуры, адвокат ответила отрицательно.



«На этой свадьбе присутствовали 120 человек. Если бы подобное действительно происходило на протяжении какого-то времени, неужели ни у кого не нашлось бы хотя бы телефона с камерой, чтобы это снять?», — заявила Апциаури.



Что касается видеозаписи, на которой участники свадьбы призывают граждан России вести себя надлежащим образом, адвокат заявила, что на ней не видно, с чьей стороны начался конфликт.



«Я тоже могу встать возле любого дома и сколько угодно кого-нибудь к чему-то призывать. Но почему все началось, кто это начал, почему этого нет на видео? Почему не видно, что отвечали эти девушки? Кто-то встал внизу, размахивал руками и устроил митинг. По какой причине, из-за чего — это ведь тоже нужно знать», — заявила адвокат.



Отвечая на уточняющий вопрос о том, имело ли место с их стороны повреждение аппаратуры или разлив какой-либо жидкости, Апциаури сказала:



«Не удивляйтесь, что я смеюсь. Посмотрите в интернете фотографии этой гостиницы. Как можно было что-то вылить оттуда так, чтобы жидкость перелетела через две крыши и попала на аппаратуру? Посмотрите фотографии — и сами все поймете. Потерпевшая здесь одна — моя подзащитная. На снимках хорошо видно тот самый балкон, где стояли девушки и где произошел этот инцидент… Есть видеозаписи, на которых видно, как снизу их оскорбляют, провоцируют конфликт и обращаются к ним с использованием нецензурной лексики», — заявила Апциаури.



На вопрос, если такие записи действительно существуют, почему граждан России оскорбляли, адвокат ответила, что «участникам свадьбы не понравилось, что они открыли шампанское».



«Они приехали отметить день рождения, вышли на балкон и открыли шампанское. После этого все и началось. Они категорически отрицают какие-либо провокационные действия. Тем более категорически отрицают обвинения в том, что плевали вниз или обливали кого-то водой. Кстати, в тот момент шел дождь», — заявила адвокат.



На вопрос, намокла ли аппаратура из-за дождя, Апциаури ответила, что не знает.



«Не знаю. Я лишь передаю имеющуюся информацию. Аппаратура действительно вышла из строя? Экспертиза установила это? Владельца аппаратуры спрашивали, и он говорил, что сейчас она работает, но, возможно, сломается через три дня», — заявила Апциаури.



Отвечая на вопрос о том, была ли вызвана полиция, поскольку, по утверждению гостиницы, сотрудники вызвали ее еще до начала физического конфликта, адвокат заявила, что пока не выяснила этот вопрос, так как сама прибыла на место позднее.



На вопрос, запрещено ли гражданам России покидать территорию страны, адвокат ответила, что они были об этом предупреждены.



«Они предупреждены, что в течение нескольких дней не должны покидать страну, и они этого не делают…



Каждый человек несет ответственность за собственные действия. Будь то моя подзащитная или любой другой человек, совершивший преступление, каждый должен отвечать за свои поступки», — заявила Апциаури.





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