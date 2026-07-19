Лука Майсурадзе – золотой призер открытого Кубка Европы по дзюдо

19.07.2026 20:20





Чемпион мира по дзюдо Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Сараево открытом Кубке Европы – грузинский дзюдоист победил в финале итальянца Джакомо Гамба и принес грузинской команде вторую золотую медаль на турнире.



В первый день турнира в Сараево еще один грузинский чемпион мира Георгий Сарадалашвили (66 кг) завоевал золотую медаль, а 21-летний Торнике Мосиашвили (73 кг) – бронзовую.







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